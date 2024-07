Ela Steinmetz: Heimliche Hochzeit vor drei Jahren

1 Glücklich zeigt Ela Steinmetz ihren Ehering. Die Sängerin, die auch unter dem Namen ela. auftritt, ist bereits seit drei Jahren unter der Haube. Foto: Alex Kleis

Liebes-Überraschung bei Ela Steinmetz: Die einstige ESC-Teilnehmerin hat in einem Interview verraten, dass sie schon seit drei Jahren verheiratet ist. Wen sie geheiratet hat, behält sie lieber für sich. Aber für die Liebe ist sie gerade von Berlin in die Schweiz gezogen.











Link kopiert



Zehn Jahre ist es her, dass Sängerin Ela Steinmetz (31) mit ihrer Band Elaiza für Deutschland beim Eurovision Song Contest antrat und damit ihren musikalischen Durchbruch feierte. Mit dem Song "Is It Right" landete die Gruppe im Jahr 2014 auf Platz 18. Während sie seitdem weiter als Sängerin und Songwriterin arbeitet, gibt sie sich bei privaten Dingen eher bedeckt. So hielt sie auch bis jetzt geheim, dass sie längst verheiratet ist.