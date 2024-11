El Salvador kämpft gegen die Drogenclans: Ein Krieg mit vielen Verlierern

1 Gilt als als populärster Staatschef in Lateinamerika: Nayib Bukele Foto: imago//Nicolas Suarez

Präsident Nayib Bukele lässt Zehntausende mutmaßliche Mitglieder der Drogenkartelle verhaften. Die Sicherheitslage hat sich seitdem deutlich verbessert. Kritiker aber werfen ihm Methoden eines Diktators vor.











Er ist der beste Präsident, den wir je hatten“, sagt Maria (37) und holt wie zum Beweis ihren Bestseller aus dem Sortiment: Eine weiße Kochschürze mit blauem Rand und einem aufgedruckten Foto von Nayib Bukele. „Held von El Salvador“ steht darauf zu lesen. Gleich daneben gibt es Bukele-Puppen, Bukele-Mützen und Bukele-Tassen. Hier auf dem „Nationalen Markt für Kunsthandwerk“ in San Salvador sind sich die Menschen in den Verkaufsständen einig. „Er hat das Land sicher gemacht. Es kommen endlich Touristen und kaufen hier ein.“ Irgendjemand von der Regierung hat sogar eine lebensgroße Bukele-Figur aufstellen lassen, so sind täuschend echte „Selfies“ mit dem Präsidenten möglich. Vom Markt aus ist auch eine neue Baustelle zu sehen – wie so viele in der Hauptstadt des mittelamerikanischen Landes. Kräne, Baustellengerüste, Plakate von neuen Großprojekten. Es entsteht ein großes neues Krankenhaus, die Ministerien werden erweitert, ein paar Autominuten weiter hat Tech-Gigant Google vor Monaten eine neue Mittelamerika-Zentrale für 500 Millionen US Dollar eröffnet. Die Fassade glitzert durch ihre Scheibenfront, ein Hauch von San Francisco weht durch San Salvador.