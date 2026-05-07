El País: Böse Erinnerungen an Corona – aber „kein Grund zur Panik“ (Pressestimmen)

Es gebe „enorme Unterschiede zwischen dem Hantavirus und dem Coronavirus, das vor sechs Jahren eine weltweite Katastrophe ausgelöst hat“, meint das bekannte Medium „El País“.
Zur Lage auf dem Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“, das vom gefährlichen Andenvirus betroffen ist, und sich aktuell auf dem Weg von Kap Verde Richtung Kanaren befindet, kommentiert die spanische Tageszeitung „El País“ einordnend: „Derzeit sind bereits acht Fälle von der WHO registriert. (...) Wieder einmal beschäftigen wir uns mit der Notwendigkeit der Kontaktverfolgung, von Gesundheitsprotokollen und Eindämmungsmaßnahmen.