Die spanische Weihnachtslotterie lockt jedes Jahr auch Spieler aus dem Ausland an. Aber kann man Lose online kaufen? Wir klären auf.

Die spanische Weihnachtslotterie „El Gordo“ gehört zu den traditionsreichsten und bekanntesten Lotterieereignissen der Welt. Jährlich verfolgen Millionen Menschen die spannende Ziehung am 22. Dezember. Doch wie sieht es mit einer Teilnahme aus Deutschland aus – insbesondere online?

Online-Teilnahme bei El Gordo nicht möglich

Die Lose für die spanische Weihnachtslotterie „El Gordo“ werden ausschließlich in Spanien über offizielle Verkaufsstellen verkauft. Ein Online-Verkauf ist offiziell nicht vorgesehen. Zwar gibt es zahlreiche Anbieter im Internet, die behaupten, man könne Lose online kaufen, doch hierbei handelt es sich um sogenannte Zweitlotterien.

Bei diesen Angeboten erwerben Spieler kein echtes Los, sondern wetten lediglich auf den Ausgang der Lotterie über Drittanbieter. Ein Vertrag mit dem staatlichen Lotteriebetreiber in Spanien kommt dabei nicht zustande.

Diese Zweitlotterien sind laut dem deutschen Glücksspielstaatsvertrag illegal und nicht erlaubnisfähig. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) warnt zudem, dass Teilnehmer solcher Angebote sich nach § 285 StGB strafbar machen können. Es drohen Freiheits- oder Geldstrafen.

Alternative: Teilnahme vor Ort in Spanien

Wer dennoch an „El Gordo“ teilnehmen möchte, hat die Möglichkeit, während eines Aufenthalts in Spanien direkt vor Ort ein Los zu erwerben. Alternativ können Freunde oder Bekannte in Spanien Lose kaufen und diese weiterleiten. Damit bleibt die Teilnahme rechtlich unproblematisch und man läuft nicht Gefahr, Opfer von Betrug zu werden.

Fazit

Die Teilnahme an „El Gordo“ über das Internet ist in Deutschland nicht erlaubt, da es keine offizielle Möglichkeit zur Online-Teilnahme gibt. Zahlreiche Anbieter von Zweitlotterien betreiben illegale Angebote, die rechtliche und finanzielle Risiken bergen. Wer „El Gordo“-Lose erwerben möchte, sollte dies direkt in Spanien tun, um auf der sicheren Seite zu sein.