EL-Gegner des VfB Stuttgart: Gerardo Seoane kehrt als Trainer nach Bern zurück

Nach seinem Aus in Mönchengladbach übernimmt Gerardo Seoane erneut die Young Boys aus Bern. Dort ist ein früherer Bundesliga-Profi Sportchef, der von einer „Wunschlösung“ spricht.
Eineinhalb Monate nach seinem Aus als Trainer von Borussia Mönchengladbach hat Gerardo Seoane wieder einen Job - bei alten Bekannten. Der 47 Jahre alte Coach erhält beim Schweizer Fußball-Erstligisten Young Boys Bern einen Vertrag bis Sommer 2028, wie sein neuer Arbeitgeber mitteilte. Für Seoane ist es die zweite Amtszeit in Bern, zwischen 2018 und 2021 hatte er den Club zu drei Meisterschaften und einem Pokalsieg geführt. Nun folgt er auf den an diesem Freitag freigestellten Giorgio Contini.