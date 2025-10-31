EL-Gegner des VfB Stuttgart: Gerardo Seoane kehrt als Trainer nach Bern zurück

Nach seinem Aus in Mönchengladbach übernimmt Gerardo Seoane erneut die Young Boys aus Bern. Dort ist ein früherer Bundesliga-Profi Sportchef, der von einer „Wunschlösung“ spricht.

Eineinhalb Monate nach seinem Aus als Trainer von Borussia Mönchengladbach hat Gerardo Seoane wieder einen Job - bei alten Bekannten. Der 47 Jahre alte Coach erhält beim Schweizer Fußball-Erstligisten Young Boys Bern einen Vertrag bis Sommer 2028, wie sein neuer Arbeitgeber mitteilte. Für Seoane ist es die zweite Amtszeit in Bern, zwischen 2018 und 2021 hatte er den Club zu drei Meisterschaften und einem Pokalsieg geführt. Nun folgt er auf den an diesem Freitag freigestellten Giorgio Contini.

In Mönchengladbach war Seoane nach dem 0:4 am dritten Spieltag gegen Werder Bremen von seinen Aufgaben entbunden worden. Eugen Polanski folgte dem in der Bundesliga einst auch bei Bayer Leverkusen als Coach unter Vertrag stehenden Schweizer.

YB gastiert im Januar beim VfB Stuttgart

„YB ist für mich ein ganz spezieller Club“, wird Seoane in der Mitteilung zitiert. „Nach den sehr erfolgreichen Zeiten zwischen 2018 und 2021 ist der Kontakt zu vielen Menschen im Verein nie abgeklungen. Und als sich die Möglichkeit ergab, zu YB zurückzukehren, löste dies bei mir positive Emotionen aus.“ Als erste Aufgabe steht für den Tabellenfünften am Sonntag das Heimspiel gegen Meister FC Basel an.

Für Sportchef Christoph Spycher ist Seoane die Wunschlösung. „Mit ihm beginnt ein neuer Zyklus, auch wenn wir keine Wunderdinge erwarten und uns bewusst sind, dass wir uns in einer heiklen Situation befinden“, sagte der frühere Bundesliga-Profi von Eintracht Frankfurt. Mit dem neuen Coach wolle man ein „langfristig angelegtes Projekt verfolgen“.

Der 47 Jahre alte Spycher hatte Seoanes Vorgänger Contini die zu großen Leistungsschwankungen und eine fehlende Entwicklung des Teams vorgeworfen. Am 29. Januar 2026 (21 Uhr) gastiert Young Boys Bern in der Europa League beim VfB Stuttgart.