Ekstase beim Judo: Franzose Riner holt Gold-Rekord

Judo-Star Teddy Riner triumphiert bei seinen Heimspielen. Nach einem hitzigen Viertelfinale kämpft er sich zu Gold. Auch Staatschef Emmanuel Macron jubelt mit.











Frankreichs Superstar Teddy Riner hat bei den Sommerspielen in Paris Gold gewonnen und sich damit zum alleinigen Rekord-Olympiasieger im Judo gekrönt. Für Riner war es nach 2012 und 2016 das dritte olympische Einzel-Gold. Vor drei Jahren in Tokio hatte er sich zudem den Titel mit der Mannschaft gesichert. Der Japaner Tadahiro Nomura hatte zwischen 1996 und 2004 dreimal in Serie triumphiert.