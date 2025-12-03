Sabrina Carpenter geht auf die Barrikaden: Das Weiße Haus verwendete ihren Song "Juno" für ein Abschiebungsvideo - ohne Erlaubnis. Die Sängerin nennt die Aktion "böse und widerlich". Sie ist nicht die einzige Künstlerin, die sich gegen die Trump-Regierung wehrt.
Sabrina Carpenter (26) hat genug. In einem wütenden Post auf X machte die Popsängerin ihrem Ärger über das Weiße Haus Luft. Der Grund: Die Trump-Regierung unterlegte ein Video über Festnahmen von Migranten mit ihrem fröhlichen Hit "Juno" - und das, ohne die Künstlerin zu fragen.