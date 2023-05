1 Boris Palmer hat eine Auszeit angekündigt. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Nach umstrittenen Äußerungen in Frankfurt hat der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer eine Auszeit angekündigt.









Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer will nach seinen umstrittenen Äußerungen in Frankfurt am Main eine Auszeit nehmen. Das kündigte er am Montag in einer persönlichen Erklärung an, die der dpa vorliegt. Zuvor hatte der „SWR“ darüber berichtet.

In der Erklärung von Boris Palmer heißt es laut dem Bericht, es sei ihm klar, dass es so nicht weiter gehe. Er könne seiner Familie, seinen Freunden und Unterstützern, der Tübinger Stadtverwaltung, dem Gemeinderat und der Stadtgesellschaft die wiederkehrenden Stürme der Empörung nicht mehr zumuten. Seine ernsthaften Vorsätze, darauf zu achten, dass sich derartiges nicht mehr wiederholen darf, seien nicht erfolgreich gewesen. In der Erklärung kündige Palmer zudem an, sich professionelle Hilfe zu suchen.

Der Politiker sorgte bei einer Veranstaltung der Goethe-Universität in Frankfurt für einen Eklat, als er die kontextabhängige Verwendung des N-Worts auf einer Podiumsdiskussion des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam (FFGI) rechtfertigte und den darauffolgenden Protest mit Nazi-Vergleichen kontern wollte.