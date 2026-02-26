Eklat in Filderstadt: Haushalt überraschend abgelehnt – was passiert jetzt?

Eklat in der Vorberatung zum neuen Filderstädter Doppelhaushalt: Der Technische Ausschuss hat mehrheitlich seine Zustimmung verweigert. Was passiert jetzt?
Donnerschlag in Filderstadt: Die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Filderstädter Gemeinderats haben in ihrer jüngsten Sitzung am Mittwochabend den Entwurf zum neuen Doppelhaushalt 2026/27 mit knapper Mehrheit abgelehnt. In der Sitzung hätten die Anträge der Fraktionen behandelt und besprochen werden sollen, inklusive einer Bewertung durch die Stadtverwaltung.