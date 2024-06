Eklat in Ephesos

1 Beliebtes Ziel für Touristen: die berühmte Celsus-Bibliothek in Ephesos Foto: IMAGO/Pond5 Images

Wütende Türken haben jüngst amerikanische Luxustouristen verjagt, die ein Freiluft-Diner vor der weltberühmten Ruine der Celsus-Bibliothek genießen wollten. Die Einheimischen kritisieren den Ausverkauf kultureller Stätten an den Tourismus.











Ein „einmaliges Erlebnis“ war den Passagieren des amerikanischen Kreuzfahrtschiffes Wind Star versprochen, und das bekamen sie auch: Von einer wütenden Menge aus Ephesos verjagt zu werden ist schließlich keine alltägliche Erfahrung. Auf das Fünf-Gänge-Menü, das ihnen in den Ruinen der antiken Celsus-Bibliothek exklusiv von Kellnern in weißen Handschuhen serviert werden sollte, mussten die Touristen in dieser Woche allerdings verzichten, ebenso auf die angekündigte Kammermusik.