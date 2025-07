1 Am Rande des Ottenbruch Cup des KV Plieningen rückte die Polizei an. Foto: Silas Stein/dpa

Zum ersten mal in 27 Jahren gibt es beim Ottenbruch Cup Tumulte. Nach einem hitzigem Spiel der B-Jugendlichen folgen eine Auseinandersetzung und mehrere Anzeigen.











Link kopiert



Das habe es in 27 Jahren Turniergeschichte noch nie gegeben, schreibt der KV Plieningen in einem Post in den Sozialen Netzwerken. Zum ersten Mal sei es beim Ottenbruch Cup zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, schreibt die Fußballabteilung des Clubs weiter.