Eklat bei US Open: Lettin wehrt sich gegen Rassismusvorwurf

Taylor Townsend spricht über Beleidigungen, Jelena Ostapenko über Respekt – und plötzlich steht ein schwerer Vorwurf im Raum. Wie kam es zu dem Tennis-Eklat bei den US Open?
Die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko hat sich nach ihrem Zweitrunden-Aus bei den US Open gegen Rassismusvorwürfe gewehrt. „Wow, ich habe so viele Nachrichten erhalten, dass ich eine Rassistin sei. Ich war in meinem Leben noch nie rassistisch und respektiere alle Nationen der Welt“, schrieb die Lettin nach dem 5:7, 1:6 gegen Lokalmatadorin Taylor Townsend auf Instagram. Anschließend löschte Ostapenko ihre Story wieder und postete: „Ich komme stärker zurück“.