Eklat bei Höhle der Löwen: Maschmeyer verlässt erzürnt das Studio

Drei Wurst-Snack-Gründer treiben Carsten Maschmeyer zur Weißglut, bis er wütend das "Höhle der Löwen"-Studio verlässt. Milde stimmen ihn Versicherungsmakler, die Licht im Tarif-Dschungel der Krankenkassen versprechen. Für Lacher sorgen die Kinder zweier Gründer: "Unsere Papas brauchen viel Geld."
Was für ein Eklat: Drei Gründer präsentieren ihre neuartige Snack-Wurst in der "Höhle der Löwen" (montags, 20:15 Uhr, Vox oder bei RTL+). Das Trio bringt Ur-Löwe Carsten Maschmeyer (66) auf die Palme. Noch während ihres Pitches stürmt er schimpfend aus dem Studio. Gefallen findet er dagegen an der Idee zweier Versicherungsmakler aus Hamburg. Ihr Start-Up verspricht, Versicherten endlich den Durchblick im Tarif-Dschungel der gesetzlichen Krankenkassen zu bringen. Herzerweichend niedlich fällt der Auftritt der Erfinder einer Radfahrhilfe für Kinder aus. Ihr eigener Nachwuchs wirkt aktiv am Pitch mit.