Eklat bei britischer Version der Show: Sängerin stürmt bei Masked Singer von der Bühne

1 Macy Gray (hier 2017) war nicht amüsiert von ihrem Aus bei "The Masked Singer". Foto: imagebroker.com

Macy Gray flog in der britischen Version von "The Masked Singer" früh raus - und stürmte entrüstet von der Bühne. Ihre Enttäuschung ist verständlich: Die "I Try"-Sängerin musste nicht zum ersten Mal die globale Hitshow frühzeitig verlassen.











Wer bei "The Masked Singer" rausfliegt, muss seine Maske abnehmen und dem Publikum seine wahre Identität enthüllen. Macy Gray (57) hatte darauf aber keine Lust. Nachdem sie in der britischen Version des globalen TV-Hits schon in der dritten Folge gehen musste, stapfte die US-Amerikanerin von der Bühne. In vollem Ornat.