Eklat auf den Rängen: Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans

Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
Warschau - Ein Banner von israelischen Fußball-Fans bei einem Europapokalspiel hat in Polen für Empörung gesorgt. Staatspräsident Karol Nawrocki kritisierte mit scharfen Worten das Transparent mit der Aufschrift "Mörder seit 1939", das Anhänger von Maccabi Haifa beim Qualifikationsrückspiel zur UEFA Conference League gegen Raków Częstochowa entrollten. Die Partie war aufgrund des Nahost-Konfliktes im ungarischen Debrecen ausgetragen worden.