1 Das undatiertes Bild zeigt einen lebenden Spulwurm „Ophidascaris robertsi“, der im Gehirn einer 64-jährigen Australierin gefunden wurde. In einem Krankenhaus in Canberra haben Ärzte einen lebendigen, acht Zentimeter langen Rundwurm aus dem Gehirn einer 64-jährigen Frau entfernt. Foto: Emerging Infectious Diseases/AP/dpa

Ein Spulwurm im Hirn? Ein Albtraum! Einer Frau in Australien ist genau das passiert. Doch es gibt noch viel ekeligere und gefährlichere Parasiten, die den menschlichen Körper als Wirt missbrauchen. Ein Ausflug in Bildern in die medizinische Parasitologie.









Spektakulärer Fund bei einer Operation in Australien: In einem Krankenhaus in Canberra haben Ärzte einen lebendigen, acht Zentimeter langen Rundwurm aus dem Gehirn einer 64-jährigen Frau entfernt.