Ekel in Esslingen: „Leichenfliegen“ auf dem Essen und im Babybett

Ein tote Frau lag Tage lang unentdeckt in ihrer Esslinger Wohnung. Die Leiche wurde geborgen. Für die Nachbarn hielt der ekelige Zustand aber erst mal an.

Die Geschichte ist schlimm, kommt aber immer wieder vor: Ein alleinstehender Mensch stirbt in seiner Wohnung. Sein Tod bleibt allerdings über eine längere Zeit hinweg unentdeckt. Verwesungsgeruch setzt ein. Die Nachbarn werden aufmerksam und verständigen die Polizei. Die Leiche wird geborgen.

Genau das ist Mitte dieses Monats in der Esslinger Pliensauvorstadt passiert. Am 12. Juni waren die Ordnungshüter informiert worden. Noch am gleichen Abend wurde der leblose Körper einer 74-jährigen Frau aus dem 24-Parteien-Haus in der Stuttgarter Straße abgeholt, womit die Angelegenheit für die Nachbarn aber noch längst nicht erledigt war.

Nach Leichenfund versiegelte Wohnung: Fliegen kommen durch gekippte Fenster in Nachbarschaft

Denn für jene, die in den angrenzenden Wohnungen leben, hatte der Vorfall weiterhin eklige Folgen. Die Polizei hatte die Eingangstüre versiegelt. Nicht etwa, weil Zweifel daran bestanden, dass die Bewohnerin eines natürlichen Todes gestorben war, sondern weil, wie das Ordnungsamt der Stadt wissen ließ, „die Wohnung der Verstorbenen im Zuge der Nachlasssicherung versiegelt wurde“. Warum die Maßnahme insgesamt zwei Wochen andauerte, dazu hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart bislang keine Auskunft geben können.

Jedenfalls hatten es die Kripobeamten, als sie mit ihrer Arbeit am 12. Juni fertig waren, vermutlich sogar gut gemeint und die Fenster der Wohnung gekippt. Dies allerdings sorgte dafür, dass sich der Verwesungsgeruch noch stärker als zuvor schon, in den angrenzenden Appartements, im Flur und auf den Balkonen ausbreitete - und führte obendrein dazu, dass sich die sogenannten „Leichenfliegen“ im gesamten Gebäude verteilten.

Seit mehr als zwei Wochen teilt die Familie Krasniqi ihre Wohnung mit Schmeißfliegen. Mergime (links) und Migjen fühlen sich und ihre Kinder von der Flüwo im Stich gelassen. Foto: Andreas Pflüger

Einer der Hauptbetroffenen, sowohl was den Gestank als auch die Schmeißfliegen-Plage anging, war von Anfang an - und ist es immer noch - Migjen Krasniqi, der mit seiner Ehefrau Mergime und seinen beiden Kindern direkt über der versiegelten Wohnung lebt.

Selbst in den kühleren Nächten kann Esslinger Familie wegen Schmeißfliegen nicht lüften

„Wir haben die grünlich schillernden Fliegen seit zwei Wochen überall. Sie kommen durch sämtliche Öffnungen, ja sogar durch die Steckdosen in all unsere Zimmer“, klagt Krasniqi, der an einem Tisch in seiner überaus ordentlich aufgeräumten Wohnung sitzt. In der Küche würden sie sich auf den Lebensmitteln tummeln, wenn man diese nicht sofort wegräume. „Sie hängen an den Wänden und Türen, ja selbst im Säuglingsbett nisten sie sich ein“, ergänzt er. Trotz der extremen Sommerhitze sind die Fenster der Familie auch in den etwas kühleren Nächten verrammelt, damit die Schwärme nicht noch größer werden.

Krasniqi, der als Servicetechniker beim Facility-Management-Unternehmen Apleona arbeitet und sich deshalb ausmalen kann, wie sich der Befall in der Wohnung unter der seinen darstellt, hat schnell reagiert. Er hat Schreiben an die Polizei, an das Ordnungs- und Gesundheitsamt sowie an seinen Vermieter, die Flüwo Stuttgart, geschickt. „Erst einmal passierte nichts und dann gab es ein fast zweiwöchiges Behörden-Pingpong“, erklärt der junge Mann, der sich selbst als Familienmensch bezeichnet.

Familienvater in Nachbarwohnung berichtet von gesundheitlichen Problemen

Frau und Kinder habe er versucht, so gut es ihm eben möglich war, zu schützen, indem er sie beispielsweise ins Freibad oder zu Verwandten schickte. Er selbst versuchte alles, um die Lage zu entschärfen, bekam aber rasch gesundheitliche Probleme aufgrund der Stresssituation, die sich in Ausschlägen und Blutdruckentgleisungen niederschlugen, wie er schildert. Am Donnerstag vergangener Woche stieß er beim Polizeiposten Berkheim-Zollberg dann endlich auf offene Ohren.

Der Erste Polizeihauptmeister Patrick Krinn nahm sich der Sache an - und auf einmal ging alles ziemlich flott. Noch am Freitagvormittag entfernten zwei Streifenbeamte das amtliche Siegel von der Eingangstür der Verstorbenen, was zur Hoffnung bei den Hausbewohnern führte, dass diese nun rasch geräumt und gesäubert wird. Eine Nachbarin, die gelegentlich auf den Hund der toten Frau aufgepasst hatte, schildert ihre Empfindungen: „Den Gestank, mit dem wir es seit 14 Tagen zu tun haben, kriegst du nicht mehr aus der Nase“, betont sie.

14 Tage lang war die Wohnung der verstorbenen Frau versiegelt: mit unangenehmen Folgen für die Nachbarn. Foto: Andreas Pflüger

Ob sich daran auf die Schnelle etwas ändert, muss sich allerdings erst noch zeigen. Obwohl die Flüwo sowohl von der Polizei als auch von unserer Zeitung noch am Freitag darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass die Versiegelung aufgehoben wurde, tat sich erst einmal nichts. Andreas Hahn, der Leiter Unternehmenskommunikation und -entwicklung bei der Flüwo, teilte zunächst mit, „dass wir die Situation sehr ernst nehmen, aber erst noch den Schlüssel ausgehändigt bekommen müssen“.

Nachbarn fordern Mietminderung von Wohnbaugenossenschaft Flüwo

Inzwischen ist das offensichtlich geschehen, denn wie Hahn am Montagfrüh ausführte, „waren wir jetzt in der Wohnung und haben uns einen Überblick verschafft“. Nun würden kurzfristige Maßnahmen geplant und beauftragt. „Wichtig zu wissen ist, dass wir uns als Vermieter hier an rechtliche Vorgaben halten müssen und nicht einfach ohne Erlaubnis in eine Wohnung dürfen und können“, fügte er hinzu. Tatsächlich passiert ist bis zum späten Montagnachmittag indes nichts.

Krasniqis Verzweiflung angesichts der untragbaren Zustände hält also an. Gleichwohl habe er sich bei der Polizei und beim städtischen Ordnungsamt für „den Austausch und die moralische Unterstützung“ bereits bedankt. Jetzt hofft er, dass die Flüwo ihrerseits schnell Schädlingsbekämpfer sowie Reinigungskräfte schickt. Eine Mietminderung sei aus seiner Sicht das mindeste, was von deren Seite erwartet werden müsse, findet Krasniqi. Zusammen mit einigen Nachbarn hat er einen entsprechenden Antrag bereits gestellt.