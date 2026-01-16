Ekaterina Leonova: Lets Dance-Star zeigt Narbe ohne Scham

Rund einen Monat nach Entfernung ihres markanten Muttermals hat sich "Let's Dance"-Liebling Ekaterina Leonova erstmals ohne Pflaster auf der Straße gezeigt - ganz ohne Filter oder Scham.
Im Dezember hat Ekaterina Leonova (38) aus medizinischen Gründen ein Muttermal im Gesicht - ihr berühmtes "Markenzeichen" auf der rechten Wange - entfernen lassen. Etwas mehr als einen Monat danach ist der "Let's Dance"-Profi nun erstmals ohne Pflaster im Gesicht auf die Straße gegangen. Sie setzt damit ein Zeichen: Niemand muss sich für Narben schämen.