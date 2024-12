Eiswelt auf der Waldau: Disco auf Kufen

1 Disco auf Kufen: freitags auf der Waldau. Foto: Ferdinando Iannone/Lichtgut/Ferdinando Iannone

Bei „Music-Deluxe“ wird immer wieder freitags in der Eiswelt auf der Waldau zu gepflegten Elektrobeats in bester Stimmung Eis gelaufen.











Die Menschenschlange am Eingang ist lang. Viele Teenager, aber auch Familien mit Kindern und einige aus der Babyboomergeneration stehen an, um sich Schlittschuhe auszuleihen. Ist doch in der Eiswelt auf der Waldau Music-Deluxe angesagt, wie stets freitags ab 20.15 Uhr. Und während am Mittwoch beim Music-Shop abends Hits der 80er, 90er und – wie bei der Eis-Disco am Sonntags – aktuelle Charts laufen, geht es bei Deluxe um gepflegte Elektrobeats vom DJ. Zu Farblicht und zur Saison passender weihnachtlicher Dekoration: Goldene und rote Weihnachtssterne glitzern drinnen in der Halle, Strahler und Drehleuchten tauchen das Eis in ein buntes Meer aus wechselnden Farben und Mustern. Neben dem DJ-Pult glimmen die Kugeln eines Weihnachtsbaumes. Oliver Krohmer alias DJ Oli K hat alle Hebel, Rädchen und Knöpfe fest im Griff, Hand, lässt die Beats ineinander und übereinander fließen, Rock, Pop und anderes in Elektromusic-Version aus den Boxen schallen. „Nach Weihnachten muss man die Leute erst mal in Schwung bringen, dann läuft es meist.“ Auch auf der Waldau ist man mit der Saison bisher durchaus zufrieden.