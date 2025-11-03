Eistee-Rückruf wegen Plastikteilen – innere Blutungen möglich

Vorsicht beim Eistee-Genuss: United Soft Drinks ruft drei ThirsTea-Sorten zurück verkauft wurden. Besonders Kinder und ältere Menschen sind gefährdet.

Ein großer Getränke-Rückruf betrifft aktuell drei Sorten des beliebten ThirsTea Eistees, die in Rewe- und Penny-Filialen bundesweit verkauft wurden. Die Firma United Soft Drinks aus Utrecht hat einen vorsorglichen Rückruf für ihre Produkte ThirsTea Eistee Mango, Wassermelone („Melon“) und Kokos-Heidelbeer („Coco Blueberry“) gestartet. Auch in einer ganz anderen Produktkategorie gab es jüngst kritische Rückrufe.

Der Grund für den Rückruf ist alarmierend: In einigen Verpackungen wurden etwa sieben Millimeter große, weiche, weißliche Plastikteilchen entdeckt, die ein Gesundheitsrisiko darstellen können.

Eistee mit Plastikteilen

Obwohl die Plastikteile als weich beschrieben werden, ist eine Gesundheitsgefährdung durch Verschlucken nicht auszuschließen. Besonders Kinder und ältere Personen sind gefährdet. Zu den möglichen Komplikationen beim Verschlucken solcher Fremdkörper zählen Obstruktionen des Magen-Darm-Trakts, Perforationen, Geschwürbildung und innere Blutungen.

Bakteriämie und Fistelbildungen durch Eistee

In schweren Fällen können sogar Fistelbildungen oder eine Bakteriämie (Bakterien im Blutkreislauf) entstehen, die zu weiteren ernsthaften Problemen führen kann.

Dieser Eistee wird zurückgerufen. Foto: United Soft Drinks BV

Die betroffenen Produkte wurden bereits aus dem Handel genommen, könnten aber noch in den Haushalten vorhanden sein. Verbraucherinnen und Verbraucher werden dringend gebeten, diese Eistees nicht zu konsumieren und sie in die jeweiligen Verkaufsstellen zurückzubringen. Eine Erstattung des Kaufpreises erfolgt auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Eistee-Rückruf – betroffene Produkte

ThirsTea Mango

ThirsTea Coco Blueberry

ThirsTea Melon

Getränke-Rückruf – Packung und Haltbarkeitsdatum

Hersteller: United Soft Drinks BV

Verpackungseinheit: 0,75-Liter-Tetrapak

Mindesthaltbarkeitsdatum: 31.08.2026, 31.10.2026

Tetrapaks mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten sind laut Hersteller nicht von dem Rückruf betroffen. Bei Fragen können sich Verbraucher an den Kundenservice unter der E-Mail-Adresse info@usd.nl wenden.