Eistee-Rückruf wegen Plastikteilen – innere Blutungen möglich

Vorsicht beim Eistee-Genuss: United Soft Drinks ruft drei ThirsTea-Sorten zurück verkauft wurden. Besonders Kinder und ältere Menschen sind gefährdet.
Ein großer Getränke-Rückruf betrifft aktuell drei Sorten des beliebten ThirsTea Eistees, die in Rewe- und Penny-Filialen bundesweit verkauft wurden. Die Firma United Soft Drinks aus Utrecht hat einen vorsorglichen Rückruf für ihre Produkte ThirsTea Eistee Mango, Wassermelone („Melon“) und Kokos-Heidelbeer („Coco Blueberry“) gestartet. Auch in einer ganz anderen Produktkategorie gab es jüngst kritische Rückrufe.