Eissorten im Kreis Göppingen: Baklava statt Schoko – laufen neue Kreationen Eis-Klassikern den Rang ab?

Die Göppinger Eismacher wagen Experimente mit ihren Eissorten. Neben Klassikern bieten sie der Erfrischung suchenden Kundschaft Außergewöhnliches. Was sind die Renner dieses Jahr?

Schokolade, Vanille und Erdbeere – ohne diese klassischen Eissorten kommt man im Sommer nicht aus. Oder doch? Wenn die Sonne sich endlich zeigt und man die Jacke und den Regenschirm zu Hause lassen kann, wird es voll in den Eiscafés der Göppinger Innenstadt. Die Eistheken bieten eine große Auswahl der süßen Erfrischung und man darf gespannt suchen: Im Sortiment versteckt sich der ein oder andere experimentelle Geschmack. Aber wie gut kommen die Eis-Experimente wirklich an? Und welche Sorten sind bei den Göppingern eigentlich am beliebtesten?

Das Eiscafé Ros, gelegen in der Hauptstraße, bietet diesen Sommer 46 verschiedene Eissorten an. „Mehr oder weniger laufen alle gut“, sagt Inhaber Davide Ros. „Gerade, wenn es so heiß ist, ist Fruchteis sehr beliebt“. An der Theke des Eiscafés muss man nicht lange suchen, bis man eine außergewöhnlichere Sorte findet: so zum Beispiel weiße Schokolade mit Kaki, Erdnuss mit Crunch oder Amalfi Lemon, ein Eis mit Limoncello-Creme. „Da ist ein bisschen Promille dabei“, sagt Ros lachend.

Schwarzwälder-Kirsch mit weißer Schokolade ist beliebt

Nicht nur bei Kindern zeitlos beliebt: Schokoladeneis ist ein Klassiker. Foto: Ole Spata/dpa

Die Eis-Experimente kommen bei den Besucherinnen und Besuchern des Cafés gut an, gehören teils sogar zu den Rennern. „Das Baklava-Eis mit Pistazie ist gerade der Hit“, berichtet Ros und auch die Sorte Schwarzwälder-Kirsch mit Mon-Chéri-Kirschen und weißer Schokolade ist sehr beliebt. Ob die Göppinger Eismacher noch mehr Experimente wagen dürfen? „Ich bin ständig am Experimentieren“, antwortet Davide Ros auf die Frage, „das macht mir auch Spaß, sonst würde es langweilig werden.“

Das Angebot in seinem Geschäft ist niemals konstant, sondern „ständig am Wechseln“. Jedes Jahr schaffen es zehn bis fünfzehn neue Eissorten an die Theke, andere dagegen werden aus dem Sortiment aufgenommen. Auch für das nächste Jahr hat der Eismacher bereits Pläne: Die Sorte Lavendel ist im letzten Sommer sehr beliebt gewesen und soll nun nächstes Jahr als Standardsorte Einzug im Eiscafé Ros halten. Bis sich den Kunden ein neues Eis an der Theke präsentiert, muss Davide Ros tüfteln. Verschiedene Anbieter präsentieren ihm einzelne Rohprodukte, die er selbst einkauft und dann zu einer neuen Eissorte „zusammenlegt“. Übrigens gibt es im Eiscafé Ros auch veganes Eis. Veganer dürfen sich beispielsweise auf Sorten wie Cookie mit Pflaume freuen.

Dubai-Schokolade ist auch als Eis ein Renner

Einige Straßen weiter in die Stadtmitte findet sich auf dem Marktplatz das Eiscafé Arlecchino. Von den 45 Eissorten, die dort angeboten werden, ist die Sorte Dubai-Schokolade „der Renner“, berichtet man dort, „Die Sorte wird sehr viel gefragt“. Eigentlich ist die Dubai-Schokolade eine Schokoladentafel, die mit Pistaziencreme und Engelshaar gefüllt ist. Im letzten Jahr erlebte die Süßspeise in den sozialen Medien eine immer schneller wachsende Prominenz und entwickelte sich zum Internet-Hype.

Auch das Angebot im Eiscafé Arlecchino bleibt nie gleich: „Wir haben fast jedes Jahr verschiedene Sorten.“ Das Keks-Eis Lotus-Biscoff gehört in diesem Jahr zu den experimentelleren Sorten an der Theke und ist dabei auch sehr beliebt. Ein weiterer Hit ist eine neue Variante des klassischen Schokoladeneis: Der Geschmack Bitterschokolade sei sehr gefragt.

Zimtschnecke ist wieder raus aus dem Sortiment

Doch nicht alle Eis-Experimente des Cafés konnten Erfolge feiern. Man hat sich beispielsweise dazu entschieden, die Sorte Zimtschnecke im Moment aus dem Sortiment zu nehmen, da diese selten von den Kundinnen und Kunden gewählt wurde. Generell gäbe es immer wieder Eis, das früher gut gelaufen sei und heute seine Popularität verloren hat. „Es kommen immer wieder neue Leute nach Göppingen und andere gehen“, erklärt man sich beim Eiscafé Arlecchino dieses Phänomen. So wechsele sich alle fünf bis sieben Jahre die Kundschaft und neue Leute bringen neue Vorlieben mit. Sind Schokoladen-, Vanille- und Erdbeereis jetzt also aus der Mode, ersetzt durch außergewöhnlicheres? Nein, kann man im Eiscafé Arlecchino versichern, „nach den klassischen Sorten wird immer gefragt“.