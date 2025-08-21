Eissorten im Kreis Göppingen: Baklava statt Schoko – laufen neue Kreationen Eis-Klassikern den Rang ab?

Die Göppinger Eismacher wagen Experimente mit ihren Eissorten. Neben Klassikern bieten sie der Erfrischung suchenden Kundschaft Außergewöhnliches. Was sind die Renner dieses Jahr?
Schokolade, Vanille und Erdbeere – ohne diese klassischen Eissorten kommt man im Sommer nicht aus. Oder doch? Wenn die Sonne sich endlich zeigt und man die Jacke und den Regenschirm zu Hause lassen kann, wird es voll in den Eiscafés der Göppinger Innenstadt. Die Eistheken bieten eine große Auswahl der süßen Erfrischung und man darf gespannt suchen: Im Sortiment versteckt sich der ein oder andere experimentelle Geschmack. Aber wie gut kommen die Eis-Experimente wirklich an? Und welche Sorten sind bei den Göppingern eigentlich am beliebtesten?