Eissmann aus Bad Urach: Übernahme bei kriselndem Autozulieferer – Hunderte Jobs in Deutschland gesichert

Die Eissmann-Gruppe aus Bad Urach, die auch Mercedes und Porsche beliefert, kann durch einen Investor ein Insolvenzverfahren beenden. Im Inland sollen Hunderte Jobs erhalten bleiben.
Die finanziell angeschlagene Eissmann-Gruppe aus Bad Urach hat einen Investor: Die Axent Capital Partners AG aus der Schweiz übernimmt den Automobilzulieferer mit sofortiger Wirkung. Das sichere etwa 3200 Mitarbeitern weltweit und darunter Hunderten Mitarbeitern in Deutschland ihre Jobs, heißt es in einer Pressemitteilung von Axent Capital Partners.