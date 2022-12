1 Verkehrsteilnehmer müssen in den kommenden Tagen im Raum Stuttgart vorsichtig sein (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Am Mittwochmorgen setzt in der Region Stuttgart Regen ein, der auf gefrorenen Boden trifft. Für Verkehrsteilnehmer bedeutet dies: gefährliche Straßenglätte. Eine Prognose.















Der Winter hat sich nun endgültig in der Region Stuttgart breitgemacht – und zeigt sich gleich von seiner gefährlichen Seite. Seit Mittwochvormittag sorgt gefrierender Regen für Glättegefahr.

Wie Kai-Uwe Nerding, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) berichtet, hat der Wetterdienst für Stuttgart und die Kreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr eine Unwetterwarnung wegen Glatteisgefahr herausgegeben. Demnach begann es am frühen Mittwochvormittag in der Region Stuttgart zu regnen. Der Regen, bei dem auch einige Schneeflocken untergemischt waren, traf auf den gefrorenen Boden und verursachte somit gefährliche Glätte.

Wochenende bleibt kalt, aber niederschlagsarm

Der Regen wird laut dem DWD-Meteorologen im Laufe des Vormittags in Schnee übergehen. „Die Gefahr für Verkehrsteilnehmer wird erst gebannt sein, wenn die Räumfahrzeuge ausrücken beziehungsweise die Gehwege vom Eis befreit werden“, so Nerding. Allerdings zeige sich der Donnerstag wieder von einer eher freundlichen Seite ohne Niederschlag, am Freitag sei dann wieder mit Schneefall zu rechnen. Auch das Wochenende bleibe zwar kalt, aber niederschlagsarm.

Ab Montag sei die Glättegefahr wohl endgültig gebannt, denn zu Wochenbeginn soll das Thermometer dann auch schon wieder in den zweistelligen Plusbereich klettern. Für Freunde von weißen Weihnachten ist dies eine schlechte Nachricht, denn laut dem Meteorologen bleibt dies in der Region Stuttgart auch in diesem Jahr aus.