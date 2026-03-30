Eislinger Schule: Mehr Klassenzimmer und eine neue Aula für das Erich-Kästner-Gymnasium

Das Stuttgarter Architekturbüro Behnisch soll die Erweiterung des Erich-Kästner-Gymnasiums in Eislingen planen. Der Gemeinderat hat die nächsten Schritte vergeben.
Das Stuttgarter Büro Behnisch Architekten wird vermutlich den Erweiterungsbau für das Erich-Kästner-Gymnasium betreuen. Der Gemeinderat hat das „renommierte Architekturbüro“, so Christoph Braun, Leiter des Hochbauamts, damit beauftragt, das Bauvorhaben weiter zu planen. Zunächst wurden jetzt die Leistungsphasen 1 und 2 nach Honorarordnung vergeben. Dazu gehören Beratung, Klärung des Aufgabenbedarfs, Erarbeiten eines Planungskonzepts und die Kostenschätzung.