2 Die Polizei such nacht einer vermissten Frau aus dem Kreis Göppingen, die auf dem folgenden Foto abgebildet ist (Symbolbild). Foto: IMAGO/Political-Moments/IMAGO

Eine Frau ist seit Samstag in Eislingen im Kreis Göppingen als vermisst gemeldet. Die Polizei sucht nun öffentlich mit einem Foto nach der 75-Jährigen.















Link kopiert

Die Polizei sucht mit einem Foto öffentlich nach einer vermissten Frau aus Eislingen im Kreis Göppingen. Die 75-Jährige ist seit Samstag nicht mehr aufgetaucht und dürfte sich laut dem Bericht in einer hilflosen Lage befinden.

Barbara B. habe ihre Wohnung am Samstag um 14 Uhr in der Silcherstraße in Eislingen zu Fuß verlassen. Sie wollte zu Verwandten in Eislingen. Dort kam sie jedoch nicht an. Angehörige meldeten sie deshalb am Samstag bei der Polizei vermisst.

Polizei bittet um Unterstützung

Über den Aufenthaltsort ist derzeit nichts bekannt. Barbara B. ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat graue, etwa zehn Zentimeter lange Haare. Sie war zuletzt mit schwarzen knöchelhohen Stiefeln, einer schwarzen Hose und einem bis etwa zu den Knien reichenden schwarzen Mantel bekleidet. Möglicherweise trägt die Vermisste eine Brille.

Die Polizei bittet Personen, die die Frau sehen, sich unter Nummer 07161/63 2360 zu melden.