Eislingen/Fils (Kreis Göppingen): Polizei warnt vor gefälschten 20-Euro-Scheinen

1 Obacht! Im Raum Eislingen ist laut Polizei Falschgeld im Umlauf. (Symbolbild) Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Sascha Steinach

Die Polizei wird in Eislingen (Kreis Göppingen) auf sich im Umlauf befindliches Falschgeld aufmerksam. Die Spur führt sie an eine Schule.











In den vergangenen Tagen haben Unbekannte in Eislingen (Kreis Göppingen) nach Angaben der Polizei mindestens eine falsche 20-Euro-Banknote in den Umlauf gebracht. Bereits am Samstag gegen 13 Uhr hatten zwei Jugendliche vor einem Lebensmittelgeschäft in der Salacher Straße demnach eine Seniorin gebeten, einen 20-Euro-Schein zu wechseln. Dieser Bitte kam die Frau nach und tauschte den Schein gegen zwei 10er-Banknoten.