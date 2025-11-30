Statt einer großen Party wird Eiskunstlauf-Ikone Katarina Witt ihren 60. Geburtstag am 3. Dezember daheim im kleinen Kreis feiern. In einem Interview hat sie den Grund dafür verraten.
Katarina Witt (59) holte zweimal Olympia und zählt zu den berühmtesten Eiskunstläuferinnen der Welt. Am kommenden Mittwoch hat sie einen ganz besonderen Grund zu feiern: Die einstige Profisportlerin wird am 3. Dezember 60 Jahre alt. In einem Interview hat sie verraten, wie sie den Tag verbringen wird, wie sie sich angesichts der runden Zahl fühlt und was sie sich für die Zukunft vorgenommen hat.