Statt einer großen Party wird Eiskunstlauf-Ikone Katarina Witt ihren 60. Geburtstag am 3. Dezember daheim im kleinen Kreis feiern. In einem Interview hat sie den Grund dafür verraten.

Katarina Witt (59) holte zweimal Olympia und zählt zu den berühmtesten Eiskunstläuferinnen der Welt. Am kommenden Mittwoch hat sie einen ganz besonderen Grund zu feiern: Die einstige Profisportlerin wird am 3. Dezember 60 Jahre alt. In einem Interview hat sie verraten, wie sie den Tag verbringen wird, wie sie sich angesichts der runden Zahl fühlt und was sie sich für die Zukunft vorgenommen hat.

Sie kam nicht dazu, Einladungen zu verschicken An Witts Geburtstag wird es entgegen ursprünglicher Pläne relativ ruhig werden. Wie sie gegenüber "Bild" verriet, wollte sie eigentlich eine "Riesenparty" veranstalten, die jedoch aus einem bestimmten Grund nicht stattfinden kann. "Aber ich hab's nicht geschafft, Einladungen rauszuschicken. Jetzt feiern wir zu Hause. Klein. Persönlich." Vielleicht gebe es 2026 dann eine Sommerparty. Ihr 50. Geburtstag sei aber ohnehin nicht zu "toppen", da der "so schön" gewesen sei.

Einen materiellen Wunsch hat sie übrigens nicht. "Meinen Freunden sage ich: Schenkt mir bitte keine Dinge. Schenkt mir Zeit. Gemeinsame Zeit ist das Kostbarste."

Auch für sich selbst will sie sich mehr Zeit nehmen in ihrem neuen Lebensjahr. Denn sie hat einen speziellen Vorsatz gefasst: "Ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr jeden Monat eine kleine Auszeit zu nehmen." Im März wolle sie damit starten. Eine erste Auszeit hat sie bereits geplant: Skifahren mit Verwandten und Freunden in Österreich. Sie wolle jetzt achtsamer mit sich umgehen. "Weiter Sport machen. Muskeltraining ist wichtig. Aber auch loslassen lernen. Nicht immer die Letzte sein, die abschließt."

"Ich sehe das, was ist"

Sie fühle sich aber gar nicht wie 60. "Ich fühle mich wie: mittendrin. Ich bin sehr glücklich, sehr dankbar und voller Esprit - das ist mein Lebensgefühl." Sie habe viel zu lachen und ein gutes Leben. Ihre Bilanz lautet aktuell: "Ich bin wirklich glücklich. Wenn ich nicht glücklich bin, wer dann?"

Gelassen blickt Witt auf ihre lange Karriere im Sport und TV-Rampenlicht zurück. "Ich würde meinem jüngeren Ich sagen: Mach alles genau so. Auch die Fehler. Die gehören dazu. Die machen dich stark." Dass sie nie geheiratet hat und kinderlos geblieben ist, bereut sie auch nicht: "Ich hadere nicht mit dem, was nicht war. Ich sehe das, was ist. Und ich habe wahnsinnig viel."

Die Karriere der Eiskunstlauf-Legende beleuchtet aktuell die fünfteilige Doku "Being Katarina Witt" in der ARD Mediathek. Den ersten Teil der Serie zeigt das Erste außerdem am 2. Dezember um ca. 23:45 Uhr im Ersten - und damit einen Tag vor dem 60. Geburtstag.