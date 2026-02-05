Eiskunstlauf in Stuttgart: So formt Trainerin Olga Daumann Top-Eiskunstläuferinnen

Die Trainerin vermittelt ihren Sportlern wichtige Lektionen über den Sport hinaus. Vor dem ab Freitag auf der Waldau stattfindenden Heiko-Fischer-Pokal dämpft sie die Erwartungen.
Olga Daumann behält immer die Ruhe. Auch dann, wenn die eigentliche Trainingsfläche in der Eiswelt Stuttgart ungeplant durch einen Kindergarten belegt ist. Kurzerhand verlegt die Eiskunstlauf-Trainerin des TEC Waldau die Trainingseinheit am Donnerstagmittag auf die kleinere Fläche auf der gegenüberliegenden Seite der Eiswelt.