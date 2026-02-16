Nach dem Paarlauf-Kurzprogramm lagen Minerva Hase und Nikita Volodin noch in Führung. Doch in der Kür können sie dem immensen Druck nicht ganz standhalten - es reicht aber für eine Medaille.
Mailand - Erst mussten sich Minerva Hase und Nikita Volodin nach der verpassten Gold-Chance ein gequältes Lächeln abringen. Kurze Zeit später überwog bei dem deutschen Eiskunstlauf-Duo aber schon die Freude über die Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen in Italien. Nach dem Kurzprogramm hatten die deutschen Meister noch geführt, in der Kür zeigten sie dann allerdings Schwächen. Bei der Siegerehrung strahlten die Europameister von 2025 dann über Edelmetall und winkten ins Publikum.