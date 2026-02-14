Ilia Malinins Olympia-Desaster bewegt die Sportwelt. Der Eiskunstläufer galt als unbesiegbar. Doch in Mailand schlägt sich das US-Wunderkind selbst - und scheitert in einer verpatzten Kür am Druck.
Mailand - Ein Gefühl der Ohnmacht und der Schockstarre begleitete Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin nach einem niederschmetternden Olympia-Abend. "Ich habe all die Jahre darauf hingearbeitet - und dann ging alles so schnell vorbei. Ich hatte keine Zeit zu begreifen, was ich tun soll, oder irgendetwas zu verarbeiten. Es passierte alles so rasend schnell", sagte Malinin, der sich selbst vor Olympia als "Vierfach-Gott" bezeichnet hatte, mehreren Dutzend Reportern. Bei den Winterspielen in Italien zeigte das Wunderkind auf Kufen bei einer von Fehlern und Stürzen geprägten Kür nun menschliche Züge.