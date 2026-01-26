Eiskratzen am Auto: Dieses Hausmittel macht die Scheibe in Sekunden frei

Die nächste Kältewelle hat Deutschland erreicht und bringt neben Schnee auch vereiste Autoscheiben mit sich. Dabei gibt es ein Hausmittel, welches rasche Abhilfe schafft.
Wer morgens eilig mit dem Auto losfahren möchte und nur eine komplett vereiste Scheibe vor sich hat, kennt das Problem: Die Zeit rennt und die Hände frieren beim minutenlangen Kratzen ab. Für diese Fälle gibt es ein einfaches Hausmittel, das viele bereits zu Hause haben und welches beim Eiskratzen richtig helfen kann. Mit einem kurzen Sprühstoß wird die Eisschicht schneller weich und die Scheibe ist oft deutlich schneller frei.