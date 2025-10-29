Eisi Gulp: Beliebter Eberhofer-Papa wird 70 und hält sich fit

Eisi Gulp feiert bald seinen 70. Geburtstag. Im Interview verrät der Eberhofer-Papa und "Dahoam is Dahoam"-Liebling sein tägliches Fitnessprogramm, spricht über gesunde Routinen und warum er die Zahl am liebsten ignorieren würde.
Klarer Blick, trainierter Körper und eine Energie, die kaum glauben lässt, dass dieser Mann in wenigen Tagen seinen 70. Geburtstag feiert: Der aus München stammende Schauspieler, Kabarettist, Komödiant, Moderator und Tänzer Eisi Gulp (69), der als Papa Eberhofer in den beliebten Krimiverfilmungen und als Künstler Sascha Wagenbauer in der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" deutschlandweit bekannt ist, hat im Gespräch mit der "Abendzeitung München" seine persönlichen Fitness-Geheimnisse gelüftet.