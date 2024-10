Eishoockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Rebels binnen zehn Sekunden aus dem Spiel

1 Sofiene Bräuner (rechts) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Stuttgart Rebels gegen Bietigheim. Foto: Günter Bergmann

Der Stuttgarter Eishockey-Oberligist verliert bei den Bietigheim Steelers wegen einer kurzen Schwächephase.











Vor zwei Jahren trennten die Bietigheim Steelers (damals DEL) und die Stuttgart Rebels (Regionalliga) noch drei Ligen, in der Vorsaison war es noch eine. Und seit dem weiteren Absturz der Steelers heißt die sportliche Heimat beider Eishockey-Teams nun Oberliga. Am Sonntag fand nach einer „gefühlten Ewigkeit“, so der sportliche Leiter der Rebels, Jakob Vostarek, erstmals wieder das einst stets hitzige und brisante Derby statt – mit dem besseren Ausgang für die Gastgeber. Die Bietigheimer siegten in der heimischen EgeTrans-Arena vor 2407 Zuschauern nach einer spannenden Begegnung mit 3:1 (0:0,1:1, 2:0).