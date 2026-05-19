Ganze zwei Tore in drei Spielen, ratlose Gesichter auf der Bank und fehlende Führung – warum die Eishockey-WM für das DEB-Team zum Alptraum werden könnte. Und das ein Jahr vor der Heim-WM.
Zürich - Es droht die dritte deutsche Turnier-Enttäuschung in Serie: Die Eishockey-Nationalmannschaft steht bei der WM in der Schweiz schon früh vor dem K.o. Noch 2023 wurde das Team von Bundestrainer Harold Kreis überraschend Vize-Weltmeister. Danach gab es fast nur noch Rückschritte. Ein Jahr vor der Heim-WM steht der Deutsche Eishockey-Bund vor zahlreichen Problemen. Fünf Gründe für das bislang schwache Abschneiden in Zürich.