Eishockey-WM: Nächste Pleite vor Gruppen-Finale: Weltmeister zu stark

Für die Eishockey-Nationalmannschaft ist auch die dritte Top-Nation eine Nummer zu groß. Am Dienstag geht es gegen Co-Gastgeber Dänemark um das Viertelfinale.











Herning - Die Überraschung vor dem Entscheidungsspiel um den Viertelfinaleinzug bei der Eishockey-Weltmeisterschaft ist ausgeblieben: Auch Titelverteidiger Tschechien war zu stark für die deutsche Nationalmannschaft. Mit 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) verlor das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Herning gegen den Weltmeister und muss nach drei Niederlagen in Serie am Dienstag (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) unbedingt gegen Dänemark gewinnen, um das Viertelfinale zu erreichen.