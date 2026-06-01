10.000 Fans, Tennis-Ikone Roger Federer in der Kabine, pure Euphorie – und dann wieder Tränen: Warum die Schweizer Eishockey-Stars in den WM-Finalspielen am Ende doch wieder scheitern.
Zürich - Tränen bei den Schweizer NHL-Stars, Schockstarre in der Arena in Zürich und jubelnde Gegner: Das Finaltrauma bei der Eishockey-Weltmeisterschaft geht weiter. "Es ist einfach zum Kotzen", sagte der Schweizer Stürmer Christoph Bertschy. Wie schon bei den Final-Niederlagen 2013, 2018, 2024 und 2025 waren die Schweizer bereits in der Kabine, als der neue Champion - in diesem Fall Finnland - den Pokal hochreckte. "Weltmeister der Herzen und Schmerzen", titelte das Schweizer Boulevardblatt "Blick".