Der Degerlocher Oberligist unterliegt dem Deggendorfer SC mit 1:6, zeigt aber gute Ansätze. Nun folgt das Württemberg-Duell – und hofft man im Verein auf zuvor erfreuliche Post.
Die Enttäuschung ist groß – gleichermaßen bei den Spielern der Stuttgart Rebels als auch bei deren Verantwortlichen. Nach der 4:7-Niederlage am Freitag beim SC Riessersee hat der Eishockey-Oberligist von der Waldau auch sein Heimspiel am Sonntag gegen den Deggendorfer SC verloren, diesmal mit 1:6. In der Tabelle findet sich die Mannschaft um den Trainer Jan Melichar nach sechs Spieltagen auf dem zwölften Platz wieder. Dies wäre am Ende zu wenig, um die angepeilten Pre-Play-offs zu erreichen. Dafür muss man mindestens Zehnter werden.