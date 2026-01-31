Die Fans der Heilbronner Falken sorgen beinahe für einen Spielabbruch. Beide Teams einigen sich auf einen Nichtangriffspakt und beenden unter kuriosen Umständen so das Spiel.
Ein denkwürdiger Eishockeyabend hat den ersten Sieg der Stuttgarter Rebels nach der Entlassung von Cheftrainer Jan Melichar zur Farce werden lassen. Denn die Oberliga-Partie am Freitagabend, die die Rebels mit 7:2 gewannen, stand im Heilbronner Eisstadion kurz vor dem Abbruch. „Das war für mich ein trauriger Tag für das deutsche und baden-württembergische Eishockey“, kommentierte Matt Pistilli, der Sportliche Leiter der Stuttgart Rebels, anschließend auf der Pressekonferenz.