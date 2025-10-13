Zwei Tage nach ihrem Derby-Debakel gewinnen die Stuttgart Rebels in der Eishockey-Oberliga bei den Passau Black Hawks mit 5:3.
Die Stuttgart Rebels haben sich zwei Tage nach ihrer 1:9-Schlappe im Derby gegen die Heilbronner Falken gut erholt gezeigt. Die Mannschaft um den Trainer Jan Melichar siegte am Sonntagabend bei den Passau Black Hawks mit 5:3. In der Tabelle der Eishockey-Oberliga Süd belegen die Degerlocher nach nunmehr acht Spielen mit acht Punkten den elften Platz. Der Sieg in Niederbayern war der dritte in der laufenden Saison.