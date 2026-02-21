In der entscheidenden Phase um den Einzug in die Pre-Playoffs liefert der Stuttgarter Eishockey-Oberligist einen nicht erklärbare Auftritt ab und verliert mit 3:8 gegen Peiting.
Die Hauptrunde der Eishockey-Oberliga befindet sich auf der Zielgeraden, einige Entscheidungen stehen noch aus. Unter anderem auch, ob die Stuttgart Rebels den Einzug in die Pre-Playoffs schaffen oder nicht? Beim Blick auf die Freitagabend-Partie zu Hause gegen den EC Peiting ist die Frage schnell beantwortet: Nein. Zumindest wenn sie sich in den noch zwei ausstehenden Begegnungen am Sonntag bei den Lindau Islanders und final am Freitag gegen die Tölzer Löwen so präsentieren wie gegen den aktuellen Gegner. Nach einer völlig indiskutablen Leistung verloren die Degerlocher mit 3:8. Trotz des totalen Leistungs-Leerlaufs sind die Rebels immer noch im Pre-Playoff-Bereich: Elfter, dem letzt möglichen Rang. Doch Vorsicht: Mit nur einem Zähler Rückstand drücken sowohl der SC Riessersee als auch der EV Füssen.