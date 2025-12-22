Der Oberligist aus Stuttgart verliert sein zweites Spiel in Folge. Auswärts setzt es ein deutliches 2:6 aus Sicht der Gäste. Ein Erfolgserlebnis gibt es nur außerhalb des Eises.
Von Festtagsstimmung kann beim Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels kurz vor Weihnachten keine Rede sein. „Das war ein ganz schwaches Spiel von uns“, kommentiert der Geschäftsführer Roland Schmid die 2:6-Auswärtspleite am Sonntagabend bei den Passau Black Hawks. Für diese Leistung gebe es keine Ausrede, „dafür können wir uns nur entschuldigen“.