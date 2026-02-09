1 Calvin Fischers (vorne) erzielte den 1:-Ausgleich für die Stuttgart Rebels. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der Stuttgarter Eishockey-Oberligist gewinnt nach Rückstand noch souverän beim SC Riessersee.











Oftmals verpuffen Trainerwechsel sehr schnell. Nicht so beim Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels. Nachdem Co-Trainer Yap Eu-Jin nach der Entlassung von Trainer Jan Melichar zum Headcoach aufgestiegen ist, läuft es bei den Degerlochern, hat der „Neue“ eine tadellose Bilanz aufzuweisen. Der souveräne 5:2-Sieg am Sonntagabend beim direkten Kontrahenten um den Einzug in die Pre-Playoffs, dem SC Riessersee, bedeutete den vierten Erfolg in Serie unter Eu-Jins Anleitung. Damit rangieren die Stuttgarter sechs Spieltage vor Saisonende der Hauptrunde weiter auf dem zehnten Tabellenplatz und haben fünf Punkte Vorsprung auf Platz zwölf, auf dem der jüngste Gegner aus Garmisch positioniert ist. Platz elf reicht nach der Insolvenz der Heilbronner Falken, deren Spielbetrieb bis Ende der Hautrunde am 27. Februar gesichert sein soll, zur Teilnahme an den Pre-Playoffs. Doch was gibt den Ausschlag für den Stuttgart Aufschwung? „Jeder soll seine Fähigkeiten einbringen und das machen die Jungs aktuell sehr gut“, begründet der neue Coach.