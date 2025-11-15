Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels wird nach starkem ersten Drittel übermütig und bekommt gegen das Spitzenteam von Deggendorf die Quittung.
Der Wiedereinstieg nach der Deutschland-Cup-Pause ging für den Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels gewaltig daneben. Vor 750 Zuschauer setzte es gegen den Zweitplatzierten Deggendorfer SC eine 2:10- Heimpackung. Es gibt aber auch positive Neuigkeiten. Die Degerlocher haben einen weiteren Stürmer verpflichtet, der möglicherweise schon an diesem Sonntag im Spiel bei den Höchstadt Alligators mitwirken kann.