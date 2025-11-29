Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels verliert bei den Heilbronner Falken mit 2:8 und muss zudem wohl mindestens vier Spiele auf einen wichtigen Akteur verzichten.
Spiel eins vor heimischem Publikum gegen die Heilbronner Falken ging vor sechs Wochen mit 1:9 verloren, Spiel zwei beim Erzrivalen aus der Käthchenstadt verlief am vergangenen Freitag nur unwesentlich besser – mit 2:8 unterlagen die Stuttgart Rebels. Abgesehen von der erneuten Pleite im württembergischen Derby wird zwei Waldau-Akteuren die Begegnung länger im Gedächtnis haften bleiben: namentlich Kapitän Dane Montgomery und Routinier Toni Ritter.