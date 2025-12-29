Der Negativlauf der Stuttgart Rebels geht weiter. Im Derby gegen Heilbronn erleidet der Eishockey-Oberligist ein Heimdebakel. Abseits des Eises trauern die Degerlocher um eine Legende.
Einen Lichtblick können die Rebels dann doch mitnehmen aus dem Derby gegen die Heilbronner Falken: die Zuschauereinnahmen. Schließlich füllten an die 1500 Fans die Eiswelt auf der Waldau – großer Andrang also, wenn auch nicht komplett ausverkauft. Ansonsten war es jedoch ein Sonntagabend zum Vergessen für den Stuttgarter Eishockey-Oberligisten. Die Degerlocher gingen mit 1:7 unter und kassierten damit die fünfte Niederlage in Folge. „Das war ein inakzeptabler Auftritt von uns“, sagt Matt Pistilli, Verteidiger und sportlicher Leiter der Rebels.