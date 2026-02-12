Eu Jin Yap aus Malaysia ist seit kurzem Cheftrainer des Oberligisten Stuttgart Rebels und hat das Team wieder auf Kurs gebracht. Wie gelang dies dem 39-Jährigen?
„Mein Herz raste, in meinem Kopf ging es drunter und drüber, ein Gedanke jagte den nächsten“, so beschreibt Eu Jin Yap den Moment, als ihn der Sportliche Leiter der Stuttgart Rebels, Matt Pistilli, und einer der Geschäftsführer, Alexander Fuchs, fragten, ob er sich vorstellen könne, beim Eishockey-Oberligisten den Part des Headcoach zu übernehmen. Zuvor war Yap Assistenztrainer von Jan Melichar, den die Degerlocher nach einer Negativserie von fünf Niederlagen in Serie vor die Tür setzten. Letztlich gab der 39-jährige Mann aus Malaysia – er hatte bis dato keine Erfahrung im Profi-Eishockey, war und ist immer noch auf der Waldau für die Jugend verantwortlich – sein Ja-Wort. „Die Aufgabe hat mich gereizt und ich weiß, ich kann nur dazu lernen. Deshalb habe ich den Schritt gewagt“, sagt er.