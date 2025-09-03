Der Förderverein Puck 0711 veranstaltet das Fanfest der Rebels. Doch wie sieht eigentlich dessen Engagement aus? Ein Gespräch über Kühlschränke, Geldsummen und Spieler aus Amerika.
Der Förderverein Puck 0711 veranstaltet an diesem Samstag von 17 Uhr an im Vereinsheim der Sportfreunde Stuttgart, dem „11’er“ auf der Waldau, das offizielle Fanfest des Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels. Besagter Förderverein besteht seit April 2024 und hat mittlerweile 70 Mitglieder. Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden Philipp Klingel.