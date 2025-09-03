Der Förderverein Puck 0711 veranstaltet das Fanfest der Rebels. Doch wie sieht eigentlich dessen Engagement aus? Ein Gespräch über Kühlschränke, Geldsummen und Spieler aus Amerika.

Der Förderverein Puck 0711 veranstaltet an diesem Samstag von 17 Uhr an im Vereinsheim der Sportfreunde Stuttgart, dem „11’er“ auf der Waldau, das offizielle Fanfest des Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels. Besagter Förderverein besteht seit April 2024 und hat mittlerweile 70 Mitglieder. Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden Philipp Klingel.

Herr Klingel, was wird beim offiziellen Rebels-Fanfest geboten? Wer kann daran teilnehmen?

Willkommen sind natürlich die Fans der Rebels und diejenigen, die es werden wollen beziehungsweise Interesse am Stuttgarter Eishockey haben. Beim Fest an sich wird unter anderem die aktuelle Oberliga-Mannschaft von unserem Stadionsprecher Matthias Göttfert präsentiert. Außerdem gibt es eine Dauerkartenverlosung und eine Trikotversteigerung. Darüber hinaus findet ein loser Austausch mit den Spielern statt, sozusagen ein Meet and Greet.

Was waren Idee und Ziel, die zur Gründung des Fördervereins geführt haben?

Wir alle sind seit vielen Jahren eishockeybegeistert, wollen die Mannschaft und den Sport in Stuttgart nach vorne bringen. Auf der Waldau soll dauerhaft höherklassiges Eishockey geboten, der Standort Stuttgart ein dauerhafter Bestandteil auf der Eishockey-Landkarte werden. Dafür unterstützen wir die aktive Mannschaft, aber auch die Young Rebels, die Nachwuchsteams. Der Förderschlüssel beträgt 80 Prozent zu 20 Prozent.

Wohlfühlatmosphäre für die Spieler

Konkret, wie sieht die Unterstützung des Fördervereins aus?

Einerseits versuchen wir, den Verein finanziell zu unterstützen, organisieren auf unsere Kosten solch offizielle Veranstaltungen wie am Samstag das Fan- beziehungsweise Saisoneröffnungsfest. Andererseits helfen wir den Spielern, indem wir sie zum Beispiel bei der Möblierung ihrer Wohnungen unterstützen, einen Schrank, einen Kühlschrank oder ein Bett besorgen. Wir helfen ihnen, damit sie sich in Stuttgart auch wohlfühlen. Tun sie das, wirkt sich das sicherlich auch leistungsfördernd aus.

Und welche Summe hat der Förderverein den Rebels bislang zukommen lassen?

Es dürften so um die 20 000 Euro gewesen sein. Darunter auch die extra kreierten Weihnachtstrikots, die wir gesponsert haben und und die der Verein verkauft hat. Sowie die Kosten für die Werbefläche mit unserem Logo „Puck 0711“ an zwei Bully-Stellen auf dem Eis. Nicht in Zahlen fassen lassen sich die Kontakte, die wir zu Sponsoren hergestellt haben und dank jener es letztlich zu einer Zusammenarbeit gekommen ist. Sie alle finden sich auf einer Tafel in der Eishalle wieder.

Hilfe bei Bandenmontage

Wie man hört, können die Mitglieder des Fördervereins auch richtig anpacken, Stichwort Banden.

(lacht) Das stimmt. Wenn Not am Mann ist, dann werden wir um Unterstützung gebeten und packen an. So wie in diesem August zwei Tage vor Beginn des Eistrainings. Der Rebels-Geschäftsführer Roland Schmid hat gefragt, ob wir helfen könnten, die Banden abzuschrauben und sie wieder zu installieren, wenn die neuen Sponsorenlogos aufgedruckt sind. Das war eine Nacht- und Nebelaktion bis in die Morgenstunden. Wobei ich sagen muss, wir haben nicht alleine geholfen, auch viele aus der Fanszene haben Hand angelegt.

Kommen wir zum Sportlichen. Der Kader der Stuttgart Rebels wurde enorm umgekrempelt. Es wurde vor allem auf dem nordamerikanischen Markt nach jungen, hungrigen Spieler Ausschau gehalten. Welchen Eindruck haben Sie von der neuen Rebels-Belegschaft?

Ich bin noch etwas zwiegespalten, habe aber den Eindruck, dass es auf jeden Fall qualitativ aufwärts geht. Die Mannschaft hat schon in den Vorbereitungsspielen eine gute Moral und viel Charakter gezeigt, was auf eine erfolgreiche Saison hoffen lässt. Der Wille im Team scheint vorhanden zu sein, um immer alles zu geben und das bis zur Schlusssirene. Egal, wie es steht.

Nach zwei Jahren Magerkost in der Oberliga mit dem jeweiligen Abschlusszeugnis letzter Tabellenplatz – welche Erwartungen gibt es vonseiten des Förderkreises an die Mannschaft?

Wenn wir die Pre-Playoffs, also Platz zehn schaffen, dann wäre das gut. Alles was besser ist, wäre überragend. Generell ist es wichtig, wie ich schon sagte, dass die Fans auf der Tribüne das Gefühl haben, da unten auf dem Eis ist eine Einheit, die sich zerreißt. Dass die Spieler auch keinem Zweikampf aus dem Weg gehen. Letzteres wird wohl der Fall sein, dafür haben wir nun viele Spieler mit nordamerikanischem Hintergrund in der Truppe und die bevorzugen bekanntlich die körperliche, harte Gangart.