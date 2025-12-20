Gegen den Altmeister aus Füssen reißt die Overtime-Serie des Eishockey-Oberligisten. Zuhause muss sich das Team aus Stuttgart mit 2:3 geschlagen geben.
Diesmal also kein Extra-Punkt. Gegen den EV Füssen haben die Stuttgart Rebels ihr erstes Spiel mit Überlänge in der laufenden Saison der Eishockey-Oberliga verloren. Für die Schwaben ging es am Freitagabend zuhause auf der Waldau zum fünften Mal in dieser Spielzeit in die Overtime. Anders als bei den vier Erfolgen zuvor stand gegen den Altmeister aus dem Allgäu zum Schluss allerdings eine Niederlage. 2:3 nach Penaltyschießen lautete der Endstand.