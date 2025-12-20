Gegen den Altmeister aus Füssen reißt die Overtime-Serie des Eishockey-Oberligisten. Zuhause muss sich das Team aus Stuttgart mit 2:3 geschlagen geben.

Diesmal also kein Extra-Punkt. Gegen den EV Füssen haben die Stuttgart Rebels ihr erstes Spiel mit Überlänge in der laufenden Saison der Eishockey-Oberliga verloren. Für die Schwaben ging es am Freitagabend zuhause auf der Waldau zum fünften Mal in dieser Spielzeit in die Overtime. Anders als bei den vier Erfolgen zuvor stand gegen den Altmeister aus dem Allgäu zum Schluss allerdings eine Niederlage. 2:3 nach Penaltyschießen lautete der Endstand.

Dabei waren die Rebels eigentlich als leichter Favorit in die Partie gegangen. Zwar kann Füssen mit 16 Deutschen Meisterschaften auf eine glorreiche Vergangenheit zurückblicken. Doch inzwischen steckt der Eissportverein im Tabellenkeller der Oberliga Süd fest. Die bisherigen zwei Aufeinandertreffen mit den Rebels in dieser Saison hatten die Stuttgarter für sich entschieden, das erste sogar mit 8:0.

Rebels gleichen zweimal aus

Im dritten Duell kamen die Füssener allerdings besser in die Partie und dominierten das Anfangsdrittel. Nach den ersten 20 Minuten standen den 15 Schüssen des Teams aus Bayern lediglich vier Abschlüsse der Rebels gegenüber. Das Beste aus Stuttgarter Sicht zu diesem Zeitpunkt: der Stand von 0:0. Im zweiten Abschnitt konnte die Heimmannschaft das Spiel offener gestalten. Ausgerechnet in einer starken Phase der Rebels erzielte Julian Straub aber den Führungstreffer für die Gäste (32.). Dennoch war Stuttgart nun voll im Spiel. Folgerichtig gelang Nico Geidl im Schlussdrittel nach Vorarbeit von Jayden Lammel der Ausgleich (44.).

Danach ging es Schlag auf Schlag. Nur 42 Sekunden nach dem 1:1 brachte Nikita Naumann Füssen erneut in Front. Wenig später war jedoch Geidl zum zweiten Mal zur Stelle (46.) – und das, obwohl die Rebels in dieser Situation nach einer Zeitstrafe gegen Calvin Fischer in Unterzahl agierten.

Füssen-Keeper wehrt Stuttgarter Versuche ab

Bei dem Unentschieden blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit. Auch in der Verlängerung fielen keine Tore; eine Powerplay-Phase in den letzten zwei Minuten konnten die die Gastgeber nicht nutzen. Deshalb ging es ins Penaltyschießen, in dem Füssens Keeper Timotej Pancur alle Versuche der Stuttgarter parierte. So entschied Marek Slaviks Treffer die Partie zugunsten des Tabellen-13., der nun 24 Punkte auf dem Konto hat. Die Rebels verharren dagegen mit 33 Punkten weiterhin auf Platz neun, haben aber am Sonntag, 21. Dezember, in Passau die Chance, im direkten Duell an den achtplatzierten Black Hawks vorbeiziehen.

Statistik zum Spiel

Tore: 0:1 Straub (31:38), 1:1 Geidl (43:44), 1:2 Naumann (44:26), 2:2 Geidl (46:07/Unterzahl). Penaltyschießen: 2:3 Slavik.

Strafzeiten: Stuttgart zehn Minuten/Füssen acht Minuten

Zuschauer: 789