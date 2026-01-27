Angreifer Nico Geidl hat sich bei den Rebels vom Perspektivspieler zum Leistungsträger entwickelt. Mit 19 Toren ist er der beste Torschütze der Degerlocher.
Schaffen sie es noch oder schaffen sie es nicht? Zehn Spieltage vor Saisonende hinkt der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels zwei Punkte und zwei Plätze hinter dem zehnten Platz her, der zur Teilnahme an den Pre-Playoffys berechtigt – dem erklärten Saisonziel der Degerlocher. Die Hoffnung stirbt zuletzt, so sieht es auch Rebels-Stürmer Nico Geidl. Nach fünf Niederlagen in Folge – zuletzt die 0:9-Packung in Memmingen – laufe es zwar schlecht, „aber wir haben bei zehn ausstehenden Spielen immer noch die Chance, den Turnaround zu schaffen“, sagt der 23-jährige gebürtige Tscheche, der auch den deutschen Pass besitzt.