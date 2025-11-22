Der Eishockey-Oberligist zieht nach einer kämpferischen Partie gegen die Löwen Bad Tölz knapp den Kürzeren.
Es war eine Premiere der bitteren Sorte. Der erste Shorthander des Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels in der aktuellen Saison besiegelte die 3:4-Niederlage gegen die Löwen aus Bad Tölz. Beim Stand von 3:3 im letzten Drittel kassierte Gäste-Akteur Florian Krumpe eine zweiminütige Strafe wegen Beinstellens. Das anschließende Überzahlspiel konnten die Stuttgarter aber nicht nutzen, im Gegenteil: Tölz’ Topscorer Topi Piiponen fing einen Pass ab und verpasste dem Heimteam den Knock-Out.